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Жінки-машиністки у столичному метро: одна вже проходить стажування, ще четверо - навчаються

Київ • УНН

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КП "Київський метрополітен" повідомляє про навчання 4 жінок на машиністок електропоїздів. Підприємство відзначає дефіцит кадрів у технічних професіях та відсутність гендерного розподілу при працевлаштуванні.

Жінки-машиністки у столичному метро: одна вже проходить стажування, ще четверо - навчаються

У КП "Київський метрополітен" розповіли, що ще чотири жінки готуються стати машиністками електропоїздів, водночас вони відзначають дефіцит кадрів у низці технічних професій. Про це розповіли журналісту УНН в пресслужбі підприємства.

На сьогодні у групі з підготовки фахівців професії машиніст електропоїзда (метрополітену) навчається 4 жінки. Станом на 08.10.2024 загальна чисельність групи – 23 слухача й слухачки. Водночас зазначимо, що в попередній групі навчалася одна жінка

- повідомили у Київському метрополітені.

Наразі ця жінка вже проходить стажування.

"Наразі триває стажування для допуску до самостійної роботи. Термін стажування - від одного до трьох місяців", - долали у підприємстві.

У столичній підземці також повідомили, що окрім машиністів потягів є дефіцит: вакансій слюсарів, слюсарів-електриків, електромонтерів, електромеханіків, малярів, фахівців з обслуговування ескалаторів, машиністів тощо.

"У КП "Київський метрополітен" відсутній гендерний розподіл. Водночас працевлаштування здійснюється відповідно до чинного законодавства, а також за умови наявності відповідного рівня кваліфікації, проходження медичного огляду та висновку "Придатний до роботи за професією", - додають у підприємстві.

За словами пресслужби, у Київському метрополітені вже є жінки, які працюють слюсарями з ремонту рухомого складу, слюсарями-електриками з обслуговування та ремонту ескалаторів, слюсарями-електриками з ремонту електроустаткування, електромонтерами з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтерами з обслуговування підстанції, обхідниками колії та штучних споруд, монтерами колії, диспетчерами, машиністами вантажних кранів.

Нагадаємо

Після того, як метрополітен столиці заявив про готовність брати жінок на посаду машиніста, до них надійшло 450 заявок на роботу, із яких більшість становили жінки. Однак до першої хвилі навчання потрапила лише одна кандидатка.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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