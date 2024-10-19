Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

В КП "Киевский метрополитен" рассказали, что еще четыре женщины готовятся стать машинистками электропоездов, в то же время они отмечают дефицит кадров в ряде технических профессий. Об этом рассказали журналисту УНН в пресс-службе предприятия.

На сегодня в группе по подготовке специалистов профессии машинист электропоезда (метрополитена) учится 4 женщины. По состоянию на 08.10.2024 общая численность группы - 23 слушателя и слушательницы. В то же время отметим, что в предыдущей группе училась одна женщина - сообщили в Киевском метрополитене.

Сейчас эта женщина уже проходит стажировку.

"Сейчас продолжается стажировка для допуска к самостоятельной работе. Срок стажировки - от одного до трех месяцев", - сообщили на предприятии.

В столичной подземке также сообщили, что кроме машинистов поездов есть дефицит: вакансий слесарей, слесарей-электриков, электромонтеров, электромехаников, маляров, специалистов по обслуживанию эскалаторов, машинистов и тому подобное.

"В КП "Киевский метрополитен" отсутствует гендерное распределение. В то же время трудоустройство осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а также при условии наличия соответствующего уровня квалификации, прохождения медицинского осмотра и заключения "Пригоден к работе по профессии", - добавляют на предприятии.

По словам пресс-службы, в Киевском метрополитене уже есть женщины, которые работают слесарями по ремонту подвижного состава, слесарями-электриками по обслуживанию и ремонту эскалаторов, слесарями-электриками по ремонту электрооборудования, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтерами по обслуживанию подстанции, обходчиками пути и искусственных сооружений, монтерами пути, диспетчерами, машинистами грузовых кранов.

Напомним

После того, как метрополитен столицы заявил о готовности брать женщин на должность машиниста, к ним поступило 450 заявок на работу, из которых большинство составляли женщины. Однако в первую волну обучения попала только одна кандидатка.