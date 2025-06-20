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На синей линии метро Киева в тоннеле едва не погиб 19-летний зацепер

Киев • УНН

 • 952 просмотра

19-летний блогер в Киеве получил тяжелые травмы, пытаясь снять видео, зацепившись за вагон метро. Он столкнулся с оборудованием в тоннеле, получив перелом бедра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

На синей линии метро Киева в тоннеле едва не погиб 19-летний зацепер

В Киеве 19-летний парень получил тяжелые травмы при попытке зацепинга на станции метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

Детали

Инцидент произошел в тоннеле между станциями "Дворец Украина" и "Лыбедская", где молодой человек пытался снять видео, зацепившись за вагон.

Парень, который снимал контент и стоял позади вагона, столкнулся с оборудованием внутри тоннеля и упал на пути

- сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

По информации предприятия, парень получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Врачи скорой оказали ему первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. В дальнейшем этим случаем будут заниматься правоохранительные органы

- добавили в метрополитене.

В КП отмечают, что так называемое "хобби" современной молодежи смертельно опасно.

"Зацепинг – страшное и травматичное хобби современной молодежи, стремящейся получить популярность и лайки. Однако получает проблемы со здоровьем, сложные травмы, которые могут повлечь смерть", – отметили в "Киевском метрополитене".

По данным КП, менее чем за полгода в столичном метро задержали семь зацеперов, что на пять больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Инцидент повлек задержки в движении синей ветки метро.

"Из-за инцидента движение поездов на синей линии было временно прекращено. Поезда могли курсировать только на участке между станциями "Героев Днепра" и "Олимпийская", – сообщили в КП.

Кроме того, в метрополитене призывают пассажиров немедленно информировать персонал в случае обнаружения зацеперов.

"Если вы увидели зацепера, как можно скорее сообщите об этом дежурный персонал и сообщите, в каком направлении он ехал. На следующей станции его будут ждать работники полиции для дальнейшего задержания", – заявили в предприятии.

Специалисты напоминают о смертельных рисках.

"Контактный рельс метро имеет высокое напряжение в 825 Вт. Краткое прикосновение может привести к поражению током с возможным летальным исходом", – предостерегают в КП.

Также в подземке акцентировали на травмировании из-за возможности неожиданной остановки поезда.

"Поезд может неожиданно остановиться или резко изменить скорость. Человек, находящийся снаружи, на крыше или между вагонами, практически не имеет шанса удержаться – результатом является падение на пути, где есть высокое напряжение, или под колеса поезда", – предупредили в "Киевском метрополитене".

Габариты тоннеля метрополитена ограничены. Они предназначены исключительно для вагонов. Любое пребывание за пределами вагона смертельно опасно.

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы07.03.25, 15:58 • 131201 просмотр

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКриминал и ЧП
Киевский метрополитен
Киев
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