На синей линии метро Киева в тоннеле едва не погиб 19-летний зацепер
Киев • УНН
19-летний блогер в Киеве получил тяжелые травмы, пытаясь снять видео, зацепившись за вагон метро. Он столкнулся с оборудованием в тоннеле, получив перелом бедра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
В Киеве 19-летний парень получил тяжелые травмы при попытке зацепинга на станции метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.
Детали
Инцидент произошел в тоннеле между станциями "Дворец Украина" и "Лыбедская", где молодой человек пытался снять видео, зацепившись за вагон.
Парень, который снимал контент и стоял позади вагона, столкнулся с оборудованием внутри тоннеля и упал на пути
По информации предприятия, парень получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Врачи скорой оказали ему первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. В дальнейшем этим случаем будут заниматься правоохранительные органы
В КП отмечают, что так называемое "хобби" современной молодежи смертельно опасно.
"Зацепинг – страшное и травматичное хобби современной молодежи, стремящейся получить популярность и лайки. Однако получает проблемы со здоровьем, сложные травмы, которые могут повлечь смерть", – отметили в "Киевском метрополитене".
По данным КП, менее чем за полгода в столичном метро задержали семь зацеперов, что на пять больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Инцидент повлек задержки в движении синей ветки метро.
"Из-за инцидента движение поездов на синей линии было временно прекращено. Поезда могли курсировать только на участке между станциями "Героев Днепра" и "Олимпийская", – сообщили в КП.
Кроме того, в метрополитене призывают пассажиров немедленно информировать персонал в случае обнаружения зацеперов.
"Если вы увидели зацепера, как можно скорее сообщите об этом дежурный персонал и сообщите, в каком направлении он ехал. На следующей станции его будут ждать работники полиции для дальнейшего задержания", – заявили в предприятии.
Специалисты напоминают о смертельных рисках.
"Контактный рельс метро имеет высокое напряжение в 825 Вт. Краткое прикосновение может привести к поражению током с возможным летальным исходом", – предостерегают в КП.
Также в подземке акцентировали на травмировании из-за возможности неожиданной остановки поезда.
"Поезд может неожиданно остановиться или резко изменить скорость. Человек, находящийся снаружи, на крыше или между вагонами, практически не имеет шанса удержаться – результатом является падение на пути, где есть высокое напряжение, или под колеса поезда", – предупредили в "Киевском метрополитене".
Габариты тоннеля метрополитена ограничены. Они предназначены исключительно для вагонов. Любое пребывание за пределами вагона смертельно опасно.
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