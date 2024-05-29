Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

По данным Amnesty International, в 2023 году было казнено не менее 1153 человек. Об этом УНН пишет с ссылкой на доклад организации.

Детали

Согласно докладу, в 2023 году не менее 1153 человек были казнены: обезглавлены, повешены, застрелены или отравлены. Цена 31% больше, чем в предыдущем году: в 2022-м было приведено в исполнение по меньшей мере 883 приговора. Показатель 2023 года стал самым высоким с 2015 года, когда Amnesty International зарегистрировала 1634 случая смертной казни.

Из 16 стран, в которых были приведены в исполнение смертные приговоры в прошлом году, резкий рост зафиксирован в Иране (по меньшей мере 853 казни) и Саудовской Аравии - (172 казни). Большее количество приговоров (по сравнению с 2022 годом) привели в исполнение в Сомали (по меньшей мере 38) и США (24).

Количество новых смертных приговоров, принятых в мире в 2023 году, тоже выросло - на 20% (2428 приговоров в 52 странах).

Информация о количестве смертных приговоров и казней в Китае относится к государственной тайне, но в Amnesty International предполагают, что речь может идти о тысячах казненных в этой стране. То же самое касается и Северной Кореи и Вьетнама, которых правозащитники подозревают в проведении казней в больших масштабах.

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AI считает успехом сокращение количества стран, в которых проводятся в исполнение смертные приговоры. Количество стран, где проводили в исполнение смертные приговоры, сократилось с 20 в 2022 году до 16 в 2023 году. Всего на сегодня смертную казнь прекратили применять в 144 странах.

В Беларуси, Японии, Мьянме и Южном Судане смертные приговоры 2023 года не приводили в исполнение. Беларусь остается единственной страной Европы, где заключенных приговаривают к смертной казни. В прошлом году законодательство в Украине ужесточили - теперь смертная казнь предусмотрена для чиновников и военнослужащих, осужденных за госизмену.

В 2023 году в Беларуси приняли один смертный приговор: в отношении 47-летнего мужчины, которого суд признал виновным в пытках и убийстве трехлетнего сына.

Добавим

В некоторых странах, где выносят смертные приговоры, казнь используют как политический инструмент. Согласно докладу Amnesty International, власти Ирана все чаще используют смертную казнь для запугивания населения и укрепления своей власти.

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Из общего количества смертных приговоров более 60% были приведены в исполнение за преступления, которые по международному праву не должны караться смертной казнью, в частности, за преступления, связанные с наркотиками.

ИИ также обеспокоен ситуацией в США, где количество смертных казней выросло с 18 до 24. в американских штатах Айдахо и Теннесси были внесены законопроекты, разрешающие казни через расстрел, а в штате Монтана рассматривают вопрос о расширении списка веществ, которые используют для смертельных инъекций.

ИИ зафиксировала также "резкое увеличение количества казней" в Сомали: количество выросло с шести в 2022 году до 38 в 2023-м. Число зафиксированных смертных приговоров в странах Африки к югу от Сахары выросло на 66% - до 494.

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