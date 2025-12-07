$42.180.00
Українські бійці вибили окупантів з села Тихе на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Бійці 67 Окремої механізованої бригади ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині. росіяни раніше заявляли про окупацію цього населеного пункту.

Українські бійці вибили окупантів з села Тихе на Дніпропетровщині

Бійці 67 Окремої механізованої бригади ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині від російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на 67 ОМБр.

Деталі

Ще 21 листопада росіяни на своїх ресурсах оприлюднили відео, де їхні військові махали триколорами на Олександрівському напрямку і заявили про окупацію населених пунктів Тихе та Відрадне Покровської громади, Синельниківському районі Дніпропетровської області.

В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Сили оборони України 6 грудня підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині.

Євген Устименко

