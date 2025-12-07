Українські бійці вибили окупантів з села Тихе на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Бійці 67 Окремої механізованої бригади ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині. росіяни раніше заявляли про окупацію цього населеного пункту.
Бійці 67 Окремої механізованої бригади ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині від російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на 67 ОМБр.
Деталі
Ще 21 листопада росіяни на своїх ресурсах оприлюднили відео, де їхні військові махали триколорами на Олександрівському напрямку і заявили про окупацію населених пунктів Тихе та Відрадне Покровської громади, Синельниківському районі Дніпропетровської області.
В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів
Нагадаємо
Сили оборони України 6 грудня підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині.