Украинские бойцы выбили оккупантов из села Тихое на Днепропетровщине
Киев • УНН
Бойцы 67 Отдельной механизированной бригады ВСУ освободили село Тихое на Днепропетровщине от российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 67 ОМБр.
Детали
Еще 21 ноября россияне на своих ресурсах обнародовали видео, где их военные махали триколорами на Александровском направлении и заявили об оккупации населенных пунктов Тихое и Отрадное Покровской общины, Синельниковском районе Днепропетровской области.
В ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов
Напомним
Силы обороны Украины 6 декабря взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.