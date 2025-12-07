Украинские бойцы выбили оккупантов из села Тихое на Днепропетровщине

$42.180.00
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 3462 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
14:41 • 8912 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 13961 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 41606 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 54149 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 60459 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 55873 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 58791 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56017 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Илон Маск сравнил Евросоюз с "Четвертым Рейхом", опубликовав провокационное изображение7 декабря, 07:59 • 6564 просмотра
Картина поля боя для Украины ухудшается на фоне продвижения войск РФ и мирного плана Трампа – NYTPhoto7 декабря, 08:20 • 9890 просмотра
Трамп вручил артистам медали Центра Кеннеди: награду получили, в частности, группа Kiss и СталлонеPhoto7 декабря, 09:04 • 3712 просмотра
"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА7 декабря, 09:35 • 4128 просмотра
российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригадыVideo7 декабря, 11:25 • 10594 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 44809 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 54377 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 67139 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 87874 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 75764 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 38382 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 47814 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 49146 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 63169 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 61047 просмотра
Украинские бойцы выбили оккупантов из села Тихое на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Бойцы 67 Отдельной механизированной бригады ВСУ освободили село Тихое на Днепропетровщине. россияне ранее заявляли об оккупации этого населенного пункта.

Украинские бойцы выбили оккупантов из села Тихое на Днепропетровщине

Бойцы 67 Отдельной механизированной бригады ВСУ освободили село Тихое на Днепропетровщине от российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 67 ОМБр.

Детали

Еще 21 ноября россияне на своих ресурсах обнародовали видео, где их военные махали триколорами на Александровском направлении и заявили об оккупации населенных пунктов Тихое и Отрадное Покровской общины, Синельниковском районе Днепропетровской области.

В ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов

 - говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины 6 декабря взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Украина