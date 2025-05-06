Адміністрація Трампа просить суд відхилити позов щодо обмеження абортивних пігулок - NYT

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини
08:22 • 13142 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 21267 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 45051 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

04:48 • 30154 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
04:00 • 31403 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 53396 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 166078 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 125541 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 193308 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 193055 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
58%
749 мм
Популярнi новини

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

5 травня, 23:52 • 34176 перегляди

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

6 травня, 02:03 • 26514 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 29604 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 25461 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 10664 перегляди
Публікації

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 44991 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 92127 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 166043 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 193280 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 193026 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 3938 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 10858 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 26486 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 17812 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 82179 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

The New York Times

The Washington Post

Нафта марки Brent

Адміністрація Трампа просить суд відхилити позов щодо обмеження абортивних пігулок - NYT

Київ • УНН

 • 5948 перегляди

Адміністрація Трампа вперше публічно висловилась щодо позову трьох штатів, які прагнуть обмежити доступ до абортивних пігулок. Експерти вважають це спробою виграти час.

Адміністрація Трампа просить суд відхилити позов щодо обмеження абортивних пігулок - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила суд відхилити позов, який прагне обмежити доступ до абортних пігулок. Про це повідомляє The News York Times, передає УНН.

Деталі

Це перший випадок, коли адміністрація президента США публічно висловилась з цього приводу. Позов був поданий генеральними прокурорами трьох штатів — Міссурі, Айдахо та Канзасу — до судді Метью Дж. Качмарика з окружного суду США для Північного округу Техасу. Його призначив Трамп, який виступає проти абортів, йдеться в публікації.

За словами професора права і експерта абортного законодавства в Університеті Каліфорнії Мері Зіглер, дії адміністрації Трампа є несподіваними. Вона вважає це спробою "виграти час" і дозволяє адміністрації Трампа затримати висловлення своїх поглядів на міфепристон і контролювати процес вживання даного препарату.

Доповнення

Дружина Дональда Трампа Меланія у мемуарах висловилася за право жінок на аборт. Її позиція суперечить поглядам чоловіка, який сприяв обмеженню абортів у США під час першої президентської каденції.

Також УНН повідомляв, що у США окружний суддя визнав неконституційним закон, що забороняв аборти майже у всіх випадках.

Євген Устименко

Євген Устименко

Здоров'яНовини Світу
Канзас
Міссурі
Айдахо
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$61.75
Bitcoin
$94,370.70
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.19
Золото
$3,385.30
Ethereum
$1,801.73