Адміністрація Трампа просить суд відхилити позов щодо обмеження абортивних пігулок - NYT
Київ • УНН
Адміністрація Трампа вперше публічно висловилась щодо позову трьох штатів, які прагнуть обмежити доступ до абортивних пігулок. Експерти вважають це спробою виграти час.
Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила суд відхилити позов, який прагне обмежити доступ до абортних пігулок. Про це повідомляє The News York Times, передає УНН.
Деталі
Це перший випадок, коли адміністрація президента США публічно висловилась з цього приводу. Позов був поданий генеральними прокурорами трьох штатів — Міссурі, Айдахо та Канзасу — до судді Метью Дж. Качмарика з окружного суду США для Північного округу Техасу. Його призначив Трамп, який виступає проти абортів, йдеться в публікації.
За словами професора права і експерта абортного законодавства в Університеті Каліфорнії Мері Зіглер, дії адміністрації Трампа є несподіваними. Вона вважає це спробою "виграти час" і дозволяє адміністрації Трампа затримати висловлення своїх поглядів на міфепристон і контролювати процес вживання даного препарату.
Доповнення
Дружина Дональда Трампа Меланія у мемуарах висловилася за право жінок на аборт. Її позиція суперечить поглядам чоловіка, який сприяв обмеженню абортів у США під час першої президентської каденції.
Також УНН повідомляв, що у США окружний суддя визнав неконституційним закон, що забороняв аборти майже у всіх випадках.