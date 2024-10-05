Меланія Трамп виступила проти заборони абортів у своїх мемуарах
Київ • УНН
Колишня перша леді США Меланія Трамп у мемуарах висловилася за право жінок на аборт. Її позиція суперечить поглядам чоловіка Дональда Трампа, який сприяв обмеженню абортів у США.
Колишня перша леді США Меланія Трамп у своїх мемуарах, які будуть опубліковані 8 жовтня, однозначно висловилася проти зачинення абортів. За її словами, жінки мають самі ухвалювати рішення, які стосуються їхнього тіла, передає УНН із посиланням на Bild.
Деталі
Заява Меланії Трамп йде врозріз із позицією її чоловіка Дональда Трампа, який бере участь у президентських виборах як кандидат від Республіканської партії. Зокрема, за час свого перебування при владі (2017-2021 роки) Трамп призначив трьох суддів-консерваторів до Верховного суду – вони відіграли вирішальну роль у скасуванні права на аборт у США.
З того часу 13 штатів у США повністю заборонили аборти. Деякі з них не допускають жодних винятків – навіть у випадках згвалтування, інцесту чи загрози здоров'ю.
"Фундаментальне право жінки на свободу особистості, на власне життя дає їй право перервати вагітність, якщо вона того забажає", - пише у своїх мемуарах Меланія Трамп.
За даними опитувань, питання абортів посідає п'яте місце у передвиборчій кампанії після інфляції, імміграції, охорони здоров'я та робочих місць.