Мелания Трамп выступила против запрета абортов в своих мемуарах
Киев • УНН
Бывшая первая леди США Мелания Трамп в мемуарах высказалась за право женщин на аборт. Ее позиция противоречит взглядам мужа Дональда Трампа, который способствовал ограничению абортов в США.
Бывшая первая леди США Мелания Трамп в своих мемуарах, которые будут опубликованы 8 октября, однозначно высказалась против закрытия абортов. По ее словам, женщины должны сами принимать решения, касающиеся их тела, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Заявление Мелании Трамп идет вразрез с позицией ее мужа Дональда Трампа, который участвует в президентских выборах как кандидат от Республиканской партии. В частности, за время своего пребывания у власти (2017-2021 годы) Трамп назначил трех судей-консерваторов в Верховный суд - они сыграли решающую роль в отмене права на аборт в США.
С тех пор 13 штатов в США полностью запретили аборты. Некоторые из них не допускают никаких исключений - даже в случаях изнасилования, инцеста или угрозы здоровью.
«Фундаментальное право женщины на свободу личности, на собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она того пожелает», - пишет в своих мемуарах Мелания Трамп.
По данным опросов, вопрос абортов занимает пятое место в предвыборной кампании после инфляции, иммиграции, здравоохранения и рабочих мест.