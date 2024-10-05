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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
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4 октября 2024, 11:50  •  124014 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
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Мелания Трамп выступила против запрета абортов в своих мемуарах

Мелания Трамп выступила против запрета абортов в своих мемуарах

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 13:27  •  1434 просмотра

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Бывшая первая леди США Мелания Трамп в мемуарах высказалась за право женщин на аборт. Ее позиция противоречит взглядам мужа Дональда Трампа, который способствовал ограничению абортов в США.

Бывшая первая леди США Мелания Трамп в своих мемуарах, которые будут опубликованы 8 октября, однозначно высказалась против закрытия абортов. По ее словам, женщины должны сами принимать решения, касающиеся их тела, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Заявление Мелании Трамп идет вразрез с позицией ее мужа Дональда Трампа, который участвует в президентских выборах как кандидат от Республиканской партии. В частности, за время своего пребывания у власти (2017-2021 годы) Трамп назначил трех судей-консерваторов в Верховный суд - они сыграли решающую роль в отмене права на аборт в США.

С тех пор 13 штатов в США полностью запретили аборты. Некоторые из них не допускают никаких исключений - даже в случаях изнасилования, инцеста или угрозы здоровью.

«Фундаментальное право женщины на свободу личности, на собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она того пожелает», - пишет в своих мемуарах Мелания Трамп.

По данным опросов, вопрос абортов занимает пятое место в предвыборной кампании после инфляции, иммиграции, здравоохранения и рабочих мест.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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