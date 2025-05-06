Администрация Трампа просит суд отклонить иск об ограничении абортивных пилюль - NYT
Киев • УНН
Администрация Трампа впервые публично высказалась по иску трех штатов, стремящихся ограничить доступ к абортивным пилюлям. Эксперты считают это попыткой выиграть время.
Администрация президента США Дональда Трампа попросила суд отклонить иск, который стремится ограничить доступ к абортным таблеткам. Об этом сообщает The News York Times, передает УНН.
Детали
Это первый случай, когда администрация президента США публично высказалась по этому поводу. Иск был подан генеральными прокурорами трех штатов — Миссури, Айдахо и Канзаса — к судье Мэтью Дж. Качмарику из окружного суда США для Северного округа Техаса. Его назначил Трамп, который выступает против абортов, говорится в публикации.
По словам профессора права и эксперта абортного законодательства в Университете Калифорнии Мэри Зиглер, действия администрации Трампа являются неожиданными. Она считает это попыткой "выиграть время" и позволяет администрации Трампа задержать высказывание своих взглядов на мифепристон и контролировать процесс употребления данного препарата.
Дополнение
Жена Дональда Трампа Мелания в мемуарах высказалась за право женщин на аборт. Ее позиция противоречит взглядам мужа, который способствовал ограничению абортов в США во время первой президентской каденции.
Также УНН сообщал, что в США окружной судья признал неконституционным закон, запрещавший аборты почти во всех случаях.