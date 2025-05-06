Администрация Трампа просит суд отклонить иск об ограничении абортивных пилюль - NYT

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии
08:22 • 9516 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
07:11 • 14752 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

05:57 • 34788 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

04:48 • 24679 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
04:00 • 26475 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 50810 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 124189 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 189283 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 189435 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 177246 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
2.6м/с
54%
749 мм
Популярные новости

В Венгрии на потухшем вулкане обнаружили сокровища возрастом 3400 лет

5 мая, 23:26 • 20991 просмотра

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

5 мая, 23:52 • 29451 просмотра

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

6 мая, 02:03 • 21800 просмотра

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

03:22 • 24297 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 19373 просмотра
публикации

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

05:57 • 34775 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 87319 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 189278 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 189431 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 239908 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

05:59 • 8252 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 19956 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 16331 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 80782 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 79281 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Администрация Трампа просит суд отклонить иск об ограничении абортивных пилюль - NYT

Киев • УНН

 • 4558 просмотра

Администрация Трампа впервые публично высказалась по иску трех штатов, стремящихся ограничить доступ к абортивным пилюлям. Эксперты считают это попыткой выиграть время.

Администрация Трампа просит суд отклонить иск об ограничении абортивных пилюль - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа попросила суд отклонить иск, который стремится ограничить доступ к абортным таблеткам. Об этом сообщает The News York Times, передает УНН.

Детали

Это первый случай, когда администрация президента США публично высказалась по этому поводу. Иск был подан генеральными прокурорами трех штатов — Миссури, Айдахо и Канзаса — к судье Мэтью Дж. Качмарику из окружного суда США для Северного округа Техаса. Его назначил Трамп, который выступает против абортов, говорится в публикации.

По словам профессора права и эксперта абортного законодательства в Университете Калифорнии Мэри Зиглер, действия администрации Трампа являются неожиданными. Она считает это попыткой "выиграть время" и позволяет администрации Трампа задержать высказывание своих взглядов на мифепристон и контролировать процесс употребления данного препарата.

Дополнение

Жена Дональда Трампа Мелания в мемуарах высказалась за право женщин на аборт. Ее позиция противоречит взглядам мужа, который способствовал ограничению абортов в США во время первой президентской каденции.

Также УНН сообщал, что в США окружной судья признал неконституционным закон, запрещавший аборты почти во всех случаях.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ЗдоровьеНовости Мира
Канзас
Миссури
Айдахо
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$61.57
Bitcoin
$94,413.60
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,379.00
Ethereum
$1,806.47