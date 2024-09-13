У США суддя консервативного штату скасував суворий закон про аборти
Київ • УНН
Окружний суддя визнав неконституційним закон, що забороняв аборти майже у всіх випадках. Рішення прийнято за кілька тижнів до президентських виборів у США, де тема абортів є центральною в політичних дебатах.
Суддя в Північній Дакоті визнав неконституційним закон про заборону абортів майже у всіх випадках. Пише УНН із посиланням на Il Post.
За кілька тижнів до президентських виборів у США тема абортів знаходиться в центрі політичних дебатів у країні. У четвер окружний суддя штату Північна Дакота Брюс Романик оголосив неконституційним прийнятий минулого року закон штату, один з найбільш обмежуючих права на аборт у всіх Сполучених Штатах.
Як написано, це може серйозно обмежити готовність лікарів робити аборти — навіть якщо Верховний суд Північної Дакоти вже визнав, що існує основоположне право на аборт, щоб загрожувати життю чи здоров’ю жінки
Довідка
Республіканський губернатор північного штату Даг Бургум ухвалив закон у квітні 2023 року. Він забороняє аборти під покаранням п'яти років позбавлення волі для лікарів, за кількома винятками.
Північна Дакота, з населенням близько 800 000, є одним з близько 20 штатів США, які заборонили або суворо обмежили аборти після того, як у червні 2022 року Верховний суд скасував історичне рішення у справі "Роу проти Вейд", яке гарантувало жінкам у США право на аборт протягом майже 50 років.
Дебати в США: Трамп підтримує закон про аборти на рівні штатів, Байден обіцяє відновити федеральне право28.06.24, 04:34 • 25566 переглядiв