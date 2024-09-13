В США судья консервативного штата отменил строгий закон об абортах

Судья в Северной Дакоте признал неконституционным закон о запрете абортов почти во всех случаях. Пишет УНН со ссылкой на Il Post.

За несколько недель до президентских выборов в США тема абортов находится в центре политических дебатов в стране. В четверг окружной судья штата Северная Дакота Брюс Романик объявил неконституционным принятый в прошлом году закон штата, один из самых ограничивающих права на аборт во всех Соединенных Штатах.

Как написано, это может серьезно ограничить готовность врачей делать аборты - даже если Верховный суд Северной Дакоты уже признал, что существует основополагающее право на аборт, чтобы угрожать жизни или здоровью женщины - объяснил Романик о своем решении.

Справка

Республиканский губернатор северного штата Даг Бургум принял закон в апреле 2023 года. Он запрещает аборты под наказанием пяти лет лишения свободы для врачей, за несколькими исключениями.

Северная Дакота, с населением около 800 000, является одним из около 20 штатов США, которые запретили или строго ограничили аборты после того, как в июне 2022 года Верховный суд отменил историческое решение по делу «Роу против Уэйд», которое гарантировало женщинам в США право на аборт в течение почти 50 лет.

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