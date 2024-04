В США подтверждено заражение птичьим гриппом человека после контакта с дойными коровами

Сотрудник молочной фермы в Техасе заразился птичьим гриппом после контакта с инфицированными дойными коровами. Это первый случай передачи подтипа вируса, названного H5N1, когда человек заразился от млекопитающего в штате Техас, и вообще второй в истории страны.

Детали

В Соединенных Штатах человек получил положительный результат на птичий грипп после того, как заразился от молочной коровы, сообщили власти в понедельник.

Это первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N1) в штате Техас, но второй в истории страны. Первый зарегистрировали в апреле 2022 года в штате Колорадо, - у сотрудника, участвовавшего в забое птицы на сельскохозяйственном предприятии, где было подтверждено инфицирование поголовья этим вирусом.

Справка

На прошлой неделе у коров в пяти штатах США - Техасе, Канзасе, Мичигане, Нью-Мексико и Айдахо - обнаружили положительный результат на вирус H5N1. Неизвестно, как они заболели, но, как сообщает Министерство сельского хозяйства США, вирус может распространяться среди животных.

Ранее было подтверждено, что млекопитающие заразились вирусом только от больных птиц.

Было несколько вспышек, которые не охватывали людей, где возможна передача от млекопитающего к млекопитающему - говорит Ричард Вебби из детской больницы Сент-Джуд в Теннесси.

В конце 2023 года в Аргентине от птичьего гриппа погибло 17 000 морских слонов. В 2022 году в Испании также произошла вспышка среди выращенных норок. С лета 2021 года вирус птичьего гриппа вызвал гибель и убой миллионов голов домашней птицы в Европе.

Начальные тесты не выявили никаких изменений в вирусе, которые могли бы сделать его более передаваемым для человека - заявили на прошлой неделе Министерство сельского хозяйства, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по контролю за наркотиками США в своем заявлении.

