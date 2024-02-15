Аляскапокс: що відомо про нещодавно виявлений вірус після першого летального випадку

Перший відомий летальний випадок від нещодавно виявленого вірусу аляскапокс (або аляскинська віспа), також відомого як AKPV, був зареєстрований у Сполучених Штатах. Захворювання схоже на віспу. Що відомо про нещодавно виявлений вірус після першої смерті інфікованого, повідомляє euronews, пише УНН.

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Протягом дев'яти років представники охорони здоров'я американського штату Аляска знали про незвичайний вірус, що викликає рідкісні відносно легкі захворювання, у районі Фербенкса.

Але нещодавній випадок в іншій частині штату, який призвів до смерті чоловіка, привернув нову увагу до так званого вірусу аляскапокс.

Що таке аляскапокс?

Аляскапокс належить до сімейства цеглиноподібних вірусів, які можуть заражати тварин та людей. Ці мікроби, відомі як ортопоксвіруси, мають тенденцію викликати ураження, або віспу, на шкірі. Кожен, як вказано, має свої особливості, і деякі вважаються більш небезпечними, ніж інші.

Віспа, мабуть, найвідоміша з усіх, але до інших представників сімейства належать верблюжа віспа, коров'яча віспа, кінська віспа та віспа, раніше відома як мавп'яча віспа, зазначає видання.

Вірус аляскапокс був виявлений у 2015 році у жінки, яка жила неподалік Фербенкса, Аляска. В основному він виявлений у дрібних ссавців, у тому числі у червоних польок і землерийок. Але домашні тварини, такі як собаки та кішки, також можуть бути переносниками вірусу, кажуть представники охорони здоров'я.

За останні дев'ять років ним заразилося семеро людей, всі на Алясці.

Які симптоми вірусу аляскапокс?

У людей з вірусом аляскапокс на шкірі, як повідомляється, з'являються одна або кілька шишок або пустул, а також болі в суглобах чи м'язах та збільшення лімфатичних вузлів.

Майже всі пацієнти мали легкі захворювання, які проходили самостійно через кілька тижнів.

Але людям із ослабленою імунною системою може загрожувати серйозніше захворювання.

Як поширюється вірус аляскапокс?

Чиновники вважають, що аляскапокс розповсюджується при контакті з інфікованими тваринами.

Не зареєстровано жодного випадку передачі вірусу від однієї людини до іншої. Але інші віруси в тій же родині можуть поширюватися, коли одна людина вступає в контакт з ураженнями іншої людини, тому представники охорони здоров'я Аляски радять усім, хто має ураження вірусом аляскапокс, закривати його пов'язкою.

Що сталося в останньому випадку?

Чиновникам охорони здоров'я Аляски відомо про сімох людей, інфікованих аляскапоксом з моменту виявлення вірусу, але останній випадок є першим відомим випадком, коли хтось помер від нього.

Літній чоловік, який жив на півострові Кенай, лікувався від раку, і через ліки у нього було пригнічено імунну систему. У вересні він помітив червону виразку під правою пахвою і протягом наступних двох місяців звертався до лікарів через втому і пекучий біль.

Він був госпіталізований у листопаді та помер минулого місяця, згідно з повідомленням органів охорони здоров'я Аляски минулого тижня.

Чоловік жив у глухій лісовій місцевості і не мандрував. За словами чиновників, його неодноразово дряпала бездомна кішка, яка полювала на дрібних тварин, і одна з подряпин була в області пахви чоловіка.

Як захистити себе та своїх улюбленців?

На думку представників охорони здоров'я, аляскапокс - рідкісне захворювання, яке здебільшого викликає відносно легкі симптоми.

Проте дика природа може нести ризик зараження. Представники охорони здоров'я кажуть, що найкращий спосіб забезпечити безпеку домашніх тварин та членів сім'ї - це дотримуватися безпечної дистанції та мити руки після виходу на вулицю.

Окрім того, радять намагатися не тримати диких тварин як домашніх улюбленців.

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