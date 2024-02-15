Аляскапокс: что известно о недавно обнаруженном вирусе после первого летального случая

Первый известный летальный случай от недавно обнаруженного вируса аляскапокс (или аляскинская оспа), также известного как AKPV, был зарегистрирован в Соединенных Штатах. Заболевание похоже на оспу. Что известно о недавно обнаруженном вирусе после первой смерти инфицированного, сообщает euronews, пишет УНН.

Детали

В течение девяти лет представители здравоохранения американского штата Аляска знали о необычном вирусе, вызывающем редкие относительно легкие заболевания, в районе Фэрбенкса.

Но недавний случай в другой части штата, который привел к смерти мужчины, привлек новое внимание к так называемому вирусу аляскапокс.

Что такое аляскапокс?

Аляскапокс относится к семейству кирпичеподобных вирусов, которые могут заражать животных и людей. Эти микробы, известные как ортопоксвирусы, имеют тенденцию вызывать поражение, или оспу, на коже. Каждый, как указано, имеет свои особенности, и некоторые считаются более опасными, чем другие.

Оспа, пожалуй, самая известная из всех, но к другим представителям семейства относятся верблюжья оспа, коровья оспа, конская оспа и оспа, ранее известная как обезьянья оспа, отмечает издание.

Вирус аляскапокс был обнаружен в 2015 году у женщины, которая жила недалеко от Фэрбенкса, Аляска. В основном он обнаружен у мелких млекопитающих, в том числе у красных полевок и землероек. Но домашние животные, такие как собаки и кошки, также могут быть переносчиками вируса, говорят представители здравоохранения.

За последние девять лет им заразилось семь человек, все на Аляске.

Какие симптомы вируса аляскапокс?

У людей с вирусом аляскапокс на коже, как сообщается, появляются одна или несколько шишек или пустул, а также боли в суставах или мышцах и увеличение лимфатических узлов.

Почти все пациенты имели легкие заболевания, которые проходили самостоятельно через несколько недель.

Но людям с ослабленной иммунной системой может грозить более серьезное заболевание.

Как распространяется вирус аляскапокс?

Чиновники считают, что аляскапокс распространяется при контакте с инфицированными животными.

Не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от одного человека к другому. Но другие вирусы в той же семье могут распространяться, когда один человек вступает в контакт с поражениями другого человека, поэтому представители здравоохранения Аляски советуют всем, кто имеет поражение вирусом аляскапокс, закрывать его повязкой.

Что произошло в последнем случае?

Чиновникам здравоохранения Аляски известно о семи людях, инфицированных аляскапоксом с момента обнаружения вируса, но последний случай является первым известным случаем, когда кто-то умер от него.

Пожилой мужчина, который жил на полуострове Кенай, лечился от рака, и из-за лекарств у него была подавлена иммунная система. В сентябре он заметил красную язву под правой подмышкой и в течение следующих двух месяцев обращался к врачам из-за усталости и жгучей боли.

Он был госпитализирован в ноябре и умер в прошлом месяце, согласно сообщению органов здравоохранения Аляски на прошлой неделе.

Мужчина жил в глухой лесной местности и не путешествовал. По словам чиновников, его неоднократно царапала бездомная кошка, которая охотилась на мелких животных, и одна из царапин была в области подмышки мужчины.

Как защитить себя и своих любимцев?

По мнению представителей здравоохранения, аляскапокс - редкое заболевание, которое в основном вызывает относительно легкие симптомы.

Однако дикая природа может нести риск заражения. Представители здравоохранения говорят, что лучший способ обеспечить безопасность домашних животных и членов семьи - это соблюдать безопасную дистанцию и мыть руки после выхода на улицу.

Кроме того, советуют стараться не держать диких животных как домашних любимцев.

Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии