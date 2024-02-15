Аляскапокс: что известно о недавно обнаруженном вирусе после первого летального случая
Сообщается о первом известном летальном случае от недавно открытого вируса Alaskapox, когда пожилой мужчина с подавленной иммунной системой умер от вируса, который распространяется через контакт с инфицированными животными.
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек остались без отопления, в ряде домов нет света
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек на проспекте Строителей остались без отопления из-за очередного прорыва коммуникаций.
россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших
Двое гражданских получили ранения во время обстрела армией рф села Двуречная в Харьковской области с помощью беспилотника.
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более $5,5 млрд на восстановление Украины, чтобы помочь избежать финансовой нестабильности в 2024 году.
В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии
Чешский доброволец, который воевал за Украину, погиб в боях за Авдеевку во время минометного обстрела.
россияне привезли на оккупированную Донетчину студентов из zкутии - Центр нацсопротивления
Оккупационные власти Донецкой области организовали пропагандистский концерт с участием студентов из Якутии, чтобы усилить российские нарративы о "едином народе" и "освободительной войне" в оккупированной Украине.
Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters
Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.
В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня
В Харькове мать предстанет перед судом за то, что оставила свою 2,5-летнюю дочь одну на три дня без еды и воды.
российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"
российские "z-военкоры" сообщают, что командующий Черноморского флота виктор соколов был отстранен от должности. Вероятно это произошло после атаки украинских беспилотных катеров на большой десантный корабль "цезарь куников" 14 февраля.
На Киевщине ребенок проглотил пулю
Врачи успешно удалили пулю, которую проглотил мальчик.