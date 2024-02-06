Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии
Исследователи раскрыли секреты архитектуры вируса оспы с помощью криоэлектронной микроскопии и молекулярного моделирования, найдя ключевой белок A10, который определяет структуру вирусного ядра, и надеясь, что это поможет в будущем в разработке противовирусных методов лечения.
6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена
Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.
Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков
Советы по выбору здоровой пищи и напитков.
В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду
В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.
Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек
Количество погибших от лесных пожаров в Чили возросло до более 120 человек. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.
В Китае ввстралийский писатель получил смертный приговор с отсрочкой
Австралийский писатель был осужден китайским судом за шпионаж и получил смертный приговор с отсрочкой.
Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата
Новое исследование предлагает добавить категорию 6 для "мегаураганов" с ветром более 310 км/ч, поскольку изменение климата делает такие экстремальные штормы более вероятными.
рф ударила по гостинице на Харьковщине: Спасены две женщины и мужчина, но под завалами остается один человек
Один человек остается под завалами после того, как россияне нанесли удар по отелю в Золочеве. Спасатели спасли двух женщин и мужчину.
ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов
Обязательная сортировка смешанных бытовых отходов - единственный способ достичь целей ЕС по переработке отходов, считают представители бизнеса и экологических групп.
Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС
Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.