Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии

Команда исследователей из Австрийского института науки и технологий (ISTA) разгадала тайны архитектуры ядра поксвируса. Это особенно актуально на фоне появления случаев оспы обезьян в разных странах мира. Результаты нового исследования могут стать основой для новых лекарств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nature Structural & Molecular Biology.

Детали

Группа ученых из Австрийского института науки и технологий (ISTA) распознала ряд интересных закономерностей в архитектуре ядра поксвируса, совместив различные методы криоэлектронной микроскопии с молекулярным моделированием.

Поксвирусы могут быть заразными только тогда, когда их вирусное ядро полностью сформировано. Поэтому важно было выяснить, из чего состоит "ядро поксвируса", общее ядро клинически значимых вирусов оспы, и как состоят его отдельные компоненты и как они работают. Об этом отметил Флориан Шур, доцент ISTA и ведущий автор исследования. исследование, описание проблемы.

Сейчас Шур и его команда исследуют недостающее звено: белок под названием A10. Команда ISTA обнаружила, что A10 является одним из основных строительных блоков ядра поксвируса, - это один из центральных структурных элементов, общий для всех клинически значимых поксвирусов.

Команда уделила внимание вычислению прогнозирования моделей основных белков-кандидатов, используя теперь известный инструмент молекулярного моделирования на основе ИИ AlphaFold.

Мы интегрировали многие из самых совершенных методов крио-ЭМ, доступных сегодня, с молекулярным моделированием AlphaFold. (...) Это впервые дало нам детальное глобальное представление о ядре поксвируса - "хранилище" или "биореактор" внутри вируса, который окружает вирусный геном и выпускает его в инфицированные клетки - объясняет Шур.

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Используя электронную криотомографию, исследователи могут реконструировать 3D-объемы биологического образца размером с целый вирус.

Исследователи смогли подобрать модели AlphaFold к наблюдаемым формам и идентифицировать молекулы, которые составляют сердцевину поксвируса.

Среди них центральный белок-кандидат A10 выделялся как один из основных компонентов.

Мы обнаружили, что А10 определяет ключевые структурные элементы ядра поксвируса объясняет Джулия Датлер из команды ISTA.

Исследователи разработали протоколы для очистки полного вирусного ядра, одновременно оптимизируя эти образцы для структурных исследований.

Структурно изучать эти вирусные ядра было чрезвычайно сложно. Но, к счастью, наша настойчивость и оптимизм принесли свои плоды - отметила участница группы исследователей Джесси Хансен.

Теперь ученые надеются на будущие прогресс в создании лекарств, которые не дают ядру вируса оспы собираться или даже заставляют его распадаться и не высвобождать вирусную ДНК во время инфицирования.

Сегодняшние результаты могут стать платформой знаний для будущих терапий.

В конце концов, фундаментальные исследования вирусов, подобные проведенным здесь, позволяют нам быть лучше подготовленными к возможным вспышкам вирусов в будущем - подытоживает Шур.

Напомним,

В человеческих останках 2000-летней давности, в Южной Америке, ученые-исследователи обнаружили подвид бактерии, вызывающей сифилис. Анализ этих ДНК 4 человек показал, что они были заражены подвидом T. pallidum, который, возможно, был предком T. pallidum endemicum, который вызывает Беджель (невенерический эндемический сифилис).

У пациентов, страдающих "длительным ковидом", были обнаружены специфические белки. Это может быть использовано для лучшей диагностики проблемы и, возможно, для более целенаправленного лечения.

Заболеваемость лихорадкой денге стремительно растет во всем мире, что вызывает беспокойство ВОЗ. Изменение климата усиливает эту угрозу.