Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз
Киев • УНН
По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, финансирование на лечение раненых военнослужащих по некоторым направлениям увеличится в несколько раз.
По итогам прошлого года удалось повысить уровень медицинского обеспечения. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы питания военных и денежное обеспечение медработников.
Об этом телемарафоне рассказала первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич, передает УНН.
Детали
По итогам работы в прошлом году. Удалось достичь результатов совместно с Минздравом, МОУ по увеличению средств, выделяемых на медицинский тариф по лечению раненых. В частности, на ряд болезней и травм предусмотрен рост тарифа в несколько раз - это позитив
Представительница депутатской группы "Партия "За будущее" сообщила, что среди вопросов, на которые сосредоточено внимание ВСК есть то, что было объектом нарекания - дефицит надлежащих медикаментов, проблемы с протезированием, недостаток надлежащего питания. Ближайшие заседания ВСК будут посвящены решению этих вопросов, говорит нардеп.
Наши заседания будут посвящены вопросу питания военных, а также раненых. Следующий вопрос - это увеличение зарплат работников медицинских учреждений, которые находятся в прифронтовой зоне, потому что там, к сожалению, мы видим большие проблемы с зарплатой, доплатами, а этот вопрос надо немедленно решать. Третий блок вопросов касается протезирования, потому что к сожалению мы понимаем какое количество сейчас людей нуждается уже в протезировании, насколько это дорогостоящий процесс обеспечения протезами, а также реабилитации.
Напомним,
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Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз
По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, финансирование на лечение раненых военнослужащих по некоторым направлениям увеличится в несколько раз.
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