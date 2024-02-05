Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

Детали

В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага - заявил Наев.

Командующий Объединенных сил ВСУ рассказал, что именно западное вооружение в разные этапы войны сыграло ключевую роль на поле боя.

В частности, в первый месяц полномасштабного вторжения рф на территорию Украины важную роль сыграли предоставленные странами-партнерами противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные зенитно-ракетные комплексы STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

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По словам Наева, благодаря этому оружию мобильные противотанковые группы из засад уничтожали колонны бронетехники противника и нарушали логистическое обеспечение его подразделений.

Кроме того, мобильные группы ПВО, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами, уничтожали самолеты и ударные вертолеты, уничтожали десант противника в воздухе.

Также Наев объяснил, что западные артиллерийские образцы вооружения, которые получили ВСУ, значительно превосходят подобные образцы артиллерии РФ.

В частности поступили полевые гаубицы М777А1, FH70 и самоходные артиллерийские установки CAEZAR, AHS Krab, PzН-2000, М109, которые в сочетании с системами контрбатарейной борьбы и разведывательными БПЛА позволили Силам обороны нивелировать многократное преимущество противника в артиллерии и свести на нет российскую тактику "огневого вала" - объяснил командующий Объединенными силами ВСУ.

Кроме того, Наев объяснил, что именно после появления на вооружении ВСУ М142 HIMARS и М270 MLRS россиянам пришлось отойти с правого берега Днепра и эвакуироваться из Херсона.

Противник понес еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений и был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 километров от переднего края - рассказывает генерал-лейтенант Сергей Наев.

Дополнение

Также он рассказал, что во время массированных обстрелов зимой 2022 и 2023 годов решающую роль в защите критической инфраструктуры сыграли ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM и зенитные самоходные установки GEPARD.

Сегодня показатели уничтожения средств воздушного нападения противника иногда достигают даже 100% - подчеркнул Наев.

Отдельно он подчеркнул, результативность зенитно-ракетного комплекса PATRIOT, который стал на вооружение Сил обороны в апреле 2023 года.

Противоракетный щит Украины усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км. Мы получили надежную защиту от баллистических ракет противника "Искандер" и "Кинжал" - подытожил Сергей Наев.

Напомним

Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.