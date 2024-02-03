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Канада має намір передати Україні авіаційні ракети

Канада має намір передати Україні авіаційні ракети

Київ • УНН

 • 100756 перегляди

Канада розглядає можливість надати Україні тисячі списаних ракет ППО CRV7 зі свого арсеналу, але багатьом з них не вистачає боєголовок.

Канада розглядає можливість передати Україні авіаційні некеровані ракети CRV7, проте їм не вистачає боєголовок, повідомляє телеканал CBC, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у ЗС Канади понад 83 тисячі таких ракет, які зняли з озброєння на початку 2000-х років. Декілька років тому федеральний уряд підписав контракт про утилізацію CRV7.

Представник канадського міністра оборони Деніел Мінден підтвердив, що уряд розглядає можливість передати ці ракети.

Перед передачею обладнання Україні ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб гарантувати, що будь-які пожертви відповідатимуть її військовим потребам… Ми застосовуємо той самий процес щодо запасів… ракет CRV7

сказав Міндена.

Проте джерело у сфері оборони повідомило, що не всі ці ракети мають боєголовки. За даними телеканалу, тільки близько 8 тисяч ракет боєголовки все ще в хорошому стані.

Канада вже надала Україні майже 10 млрд доларів допомоги02.02.24, 13:55 • 22384 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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