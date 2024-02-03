Канада намерена передать Украине авиационные ракеты
Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля
Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием
Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, Россия, после того, как очевидцы сообщили, что слышали звуки беспилотников перед началом пожара.
В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты
На этой неделе Северная Корея объявила об испытании боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты, сообщает ее государственное информационное агентство.
Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года
Сейм Польши продлил срок легального пребывания для украинских беженцев до июня 2024 года.
На выходных Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.
В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом
Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.
Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием
Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.
В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии
Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.