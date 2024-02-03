Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

Канада рассматривает возможность передать Украине авиационные неуправляемые ракеты CRV7, однако им не хватает боеголовок, сообщает телеканал CBC, передает УНН.

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Отмечается, что в ВС Канады более 83 тысяч таких ракет, которые сняли с вооружения в начале 2000-х годов. Несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт об утилизации CRV7.

Представитель канадского министра обороны Дэниел Минден подтвердил, что правительство рассматривает возможность передать эти ракеты.

Перед передачей оборудования Украине мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут соответствовать ее военным потребностям... Мы применяем тот же процесс в отношении запасов... ракет CRV7 сказал Миндена.

Однако источник в сфере обороны сообщил, что не все эти ракеты имеют боеголовки. По данным телеканала, только около 8 тысяч ракет боеголовки все еще в хорошем состоянии.

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