Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  115006 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  185179 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  210518 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  182071 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  181951 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  173543 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  149165 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  155305 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169989 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170345 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kanadaКанада
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.

Война •   •  6479 просмотра
Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование

УНН Lite •   •  5209 просмотра
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием

Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, Россия, после того, как очевидцы сообщили, что слышали звуки беспилотников перед началом пожара.

Война •   •  8718 просмотра
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием

В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

На этой неделе Северная Корея объявила об испытании боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты, сообщает ее государственное информационное агентство.

Новости Мира •   •  7230 просмотра
В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года

Сейм Польши продлил срок легального пребывания для украинских беженцев до июня 2024 года.

Наши за границей •   •  7997 просмотра
Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года

На выходных Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.

Общество •   •  10193 просмотра
На выходных Землю накроет магнитная буря

В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.

Война •   •  12377 просмотра
В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.

Новости Мира •   •  8813 просмотра
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.

Новости Мира •   •  9860 просмотра
Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.

Новости Мира •   •  9580 просмотра
В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии