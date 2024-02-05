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Лікування поранених: по низці напрямків передбачено зростання фінансування в кілька разів

Лікування поранених: по низці напрямків передбачено зростання фінансування в кілька разів

Київ • УНН

 • 30562 перегляди

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, фінансування на лікування поранених військовослужбовців за деякими напрямками збільшиться у кілька разів.

За підсумками минулого року вдалося підвищити рівень медичного забезпечення. Найближчим часом будуть розглянуті питання харчування військових та грошове забезпечення медпрацівників.

Про це телемарафоні розповіла перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич, передає УНН.

Деталі

За підсумками роботи у минулому році. Вдалося досягнути результатів спільно з МОЗ, МОУ щодо збільшення коштів, які виділяються на медичний тариф щодо лікування поранених. Зокрема на низку хвороб і травм передбачено зростання тарифа в кілька разів – це є позитив

– повідомила Ірина Констанкевич.  

Представниця депутатської групи "Партія "За майбутнє" повідомила, що серед питань, на які зосереджена увага ТСК є те, що було об’єктом нарікання - дефіцит належних медикаментів, проблеми з протезуванням, недостача належного харчування. Найближчі засідання ТСК будуть присвячені вирішенню цих питань, каже нардеп.

Наші засідання будуть присвячені питанню харчування військових, а також поранених. Наступне питання – це збільшення зарплат працівників медичних закладів, які знаходяться у прифронтовій зоні, тому що там, нажаль, ми бачимо великі проблеми із зарплатою, доплатами, а це питання треба негайно вирішувати. Третій блок питань стосується протезування, тому що нажаль ми розуміємо яка кількість зараз людей потребує вже протезування, наскільки це дорого вартісний процес забезпечення протезами, а також реабілітації.

– зазначила Ірина Констанкевич.

 

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