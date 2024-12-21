Элитный жилой комплекс в казани атакован дронами: что известно об инциденте
Киев • УНН
В казани БпЛА атаковали 37-этажный жилой комплекс "Голубые небеса", повредив 15 этаж. Жители сообщают о попадании двух дронов, несмотря на заявления минобороны рф о сбитии беспилотника.
21 декабря в российской казани БпЛА попали в 37-этажный жилой комплекс премиум-класса "Голубые небеса". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По словам очевидцев, после удара начался пожар.
Поэтому в результате атаки повреждены квартиры на 15 этажах, а жители дома были срочно эвакуированы.
Впрочем сотрудники министерства обороны террористической страны заявили, что беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Татарстаном. Со своей стороны жители здания утверждают, что первый и второй дрон попал в цель, а третий беспилотник был замечен рядом.
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