В рф вспыхнул пожар на территории военного аэродрома
Киев • УНН
На территории военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье горит административное здание. Площадь пожара составляет 800 кв.м, предварительно без пострадавших, официальных комментариев от властей рф нет.
В российском подмосковье горит здание на территории военного аэродрома Чкаловский, передает УНН со ссылкой на Astra.
По данным близких к российским силовикам ТГ-каналов, вспыхнуло административное здание, площадь пожара - 800 кв.м. Предварительно обошлось без пострадавших.
Официальных комментариев от представителей российских властей нет.