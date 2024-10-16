В рф вспыхнул пожар на территории военного аэродрома

В российском подмосковье горит здание на территории военного аэродрома Чкаловский, передает УНН со ссылкой на Astra.

По данным близких к российским силовикам ТГ-каналов, вспыхнуло административное здание, площадь пожара - 800 кв.м. Предварительно обошлось без пострадавших.

Официальных комментариев от представителей российских властей нет.