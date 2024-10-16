У рф спалахнула пожежа на території військового аеродрому
Київ • УНН
На території військового аеродрому Чкаловський у Підмосков'ї горить адміністративна будівля. Площа пожежі становить 800 кв.м, попередньо без постраждалих, офіційних коментарів від влади рф немає.
У російському підмосков'ї горить будівля на території військового аеродрому Чкаловський, передає УНН із посиланням на Astra.
За даними близьких до російських силовиків ТГ-каналів, спалахнув адміністративний будинок, площа пожежі — 800 кв.м. Попередньо обійшлося без постраждалих.
Офіційних коментарів від представників російської влади немає.