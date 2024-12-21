Министры обороны США и Украины провели переговоры о помощи по безопасности и предстоящем заседании контактной группы
Киев • УНН
Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили ситуацию на фронте и военную помощь США. Стороны также согласовали подготовку к предстоящему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины динамику боевых действий и военную помощь. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.
Детали
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Главными темами обсуждения стали актуальная ситуация на фронте и дальнейшая военная поддержка со стороны Соединенных Штатов.
Кроме этого, стороны уделили внимание подготовке к очередному заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое планируется провести в начале следующего года.
Лидеры договорились сохранять активный диалог.
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне2 июл. 2024, 03:28 • 111463 просмотра