Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Главы оборонных ведомств Украины и США - Рустем Умеров и Ллойд Остин - проведут встречу во вторник в Пентагоне для обсуждения вопросов взаимодействия, усиления партнерства, а также ситуации безопасности. Об этом сообщила в понедельник во время пресс-брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает УНН.

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"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра посетит Пентагон для встречи с министром Остином. Этот визит подчеркивает постоянную приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и безопасности Украины", - отметила представитель оборонного ведомства США.

Она проинформировала, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Умеров объяснил, что предусматривает новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины