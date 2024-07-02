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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 03:28  •  11523 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров и министр обороны США Остин встретятся во вторник в Пентагоне, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, региональную безопасность и укрепление украинско-американского оборонного партнерства.

Главы оборонных ведомств Украины и США - Рустем Умеров и Ллойд Остин - проведут встречу во вторник в Пентагоне для обсуждения вопросов взаимодействия, усиления партнерства, а также ситуации безопасности. Об этом сообщила в понедельник во время пресс-брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра посетит Пентагон для встречи с министром Остином. Этот визит подчеркивает постоянную приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и безопасности Украины", - отметила представитель оборонного ведомства США.

Она проинформировала, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Умеров объяснил, что предусматривает новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины14 июня 2024, 06:47 • 46024 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
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