Умєров і Остін зустрінуться у вівторок у Пентагоні
Київ • УНН
Міністр оборони України Умеров та міністр оборони США Остін зустрінуться у вівторок у Пентагоні, щоб обговорити оборонне співробітництво, регіональну безпеку та зміцнення українсько-американського оборонного партнерства.
Глави оборонних відомств України та США – Рустем Умєров і Ллойд Остін – проведуть зустріч у вівторок у Пентагоні для обговорення питань взаємодії, посилення партнерства, а також ситуації безпеки. Про це повідомила в понеділок під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає УНН.
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"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України", – зауважила представниця оборонного відомства США.
Вона поінформувала, що сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.
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