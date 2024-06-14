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Умєров пояснив, що передбачає новий план НАТО з розширення військової підтримки України

Умєров пояснив, що передбачає новий план НАТО з розширення військової підтримки України

Київ • УНН

 • 46286 перегляди

НАТО планує посилити свою роль у координації військової допомоги Україні шляхом посилення участі керівництва, уникнення затримок у поставках і юридичного зобов'язання країн надавати допомогу вчасно.

Ініціатива Північноатлантичного альянсу щодо посилення своєї ролі в координації постачання зброї для України передбачає більше управлінського залучення Альянсу і допоможе уникати затримок із постачанням. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на АрміяInform.

Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами

- сказав Рустем Умєров.

Він зазначив, що багато країн, які входять до формату "Рамштайн", є країнами НАТО, і сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов’язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла

- пояснив міністр оборони.

У випадку, якщо є затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності.

Тобто вони хочуть приєднатися юридично до того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу

- додав Рустем Умєров.

Зазначимо, що новий план НАТО має бути затверджений 14 червня під час другого дня міністерської зустрічі в Брюсселі.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що НАТО та Україна поглиблюють інноваційну співпрацю і разом працюють над новою інноваційною угодою у Раді НАТО-Україна.

Генсек НАТО розраховує на збереження союзниками військової підтримки України на рівні принаймні 40 млрд євро щорічно31.05.24, 17:17 • 27200 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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