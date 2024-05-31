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Генсек НАТО розраховує на збереження союзниками військової підтримки України на рівні принаймні 40 млрд євро щорічно

Генсек НАТО розраховує на збереження союзниками військової підтримки України на рівні принаймні 40 млрд євро щорічно

Київ • УНН

 • 27200 перегляди

Генеральний секретар НАТО очікує, що союзники візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні військову підтримку в розмірі принаймні 40 мільярдів євро щорічно стільки, скільки буде потрібно.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розраховує, що союзники у межах пропозиції взяти на себе багаторічні фінансові зобов'язання для України могли б забезпечувати щороку принаймні той рівень підтримки, який був з початку вторгнення рф, що становить близько 40 млрд євро на рік, але деталі ще опрацьовуються. Про це він сказав на пресконференції у п'ятницю за підсумками зустрічі у Празі, пише УНН.  

З моменту повномасштабного вторгнення росії в 2022 році союзники щороку надавали Україні військову підтримку на суму приблизно 40 мільярдів євро. Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку стільки, скільки буде потрібно

- наголосив Столтенберг.

З його слів, ідеться про гроші на майбутнє. "І це за визначенням свіже. Наразі ми вже витрачали приблизно 40 мільярдів на рік, але, що я прошу союзників, то це взяти на себе ці зобов'язання на наступні роки", - пояснив він.

"Зараз ми почнемо роботу над деталями такого фінансового зобов'язання, і я не можу вдаватися в усі деталі, перш ніж представити їх усім союзникам і поки ми не опрацюємо ці деталі. Але я твердо переконаний, що нам потрібні фінансові зобов'язання як для задоволення нагальних потреб, так і для задоволення потреб у створенні майбутніх сил. Ідеться про те, щоб українці могли захищатися сьогодні та стримувати майбутні атаки в майбутньому. Отже, це поєднання короткострокового та довгострокового", - вказав Генсек НАТО.

При цьому він зазначив, що "багато чого з того, що ми робимо зараз, є негайною відповіддю на нагальні потреби, наприклад, надання F-16 у межах негайної відповіді, нагальних потреб України, щоб самооборонятися сьогодні". "Але, звичайно, багато з цих засобів також стануть частиною майбутніх сил зі стримування будь-яких атак у майбутньому. Тому я думаю, що ця різниця між майбутніми силами та потребами сьогоднішнього дня трохи штучна", - зауважив він.

Щодо розподілу тягаря, Генсек НАТО вказав, що щодо цього процесу зможе бути "більш точним пізніше". "І я сподіваюся, що на саміті зможу розповісти вам усі подробиці", - зазначив він.

Координація допомоги, багаторічне фінансування і шлях до членства: Столтенберг заявив про "значний прогрес" за підсумками переговорів міністрів НАТО щодо України31.05.24, 16:13 • 22085 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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