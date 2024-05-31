Генсек НАТО розраховує на збереження союзниками військової підтримки України на рівні принаймні 40 млрд євро щорічно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розраховує, що союзники у межах пропозиції взяти на себе багаторічні фінансові зобов'язання для України могли б забезпечувати щороку принаймні той рівень підтримки, який був з початку вторгнення рф, що становить близько 40 млрд євро на рік, але деталі ще опрацьовуються. Про це він сказав на пресконференції у п'ятницю за підсумками зустрічі у Празі, пише УНН.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в 2022 році союзники щороку надавали Україні військову підтримку на суму приблизно 40 мільярдів євро. Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку стільки, скільки буде потрібно - наголосив Столтенберг.

З його слів, ідеться про гроші на майбутнє. "І це за визначенням свіже. Наразі ми вже витрачали приблизно 40 мільярдів на рік, але, що я прошу союзників, то це взяти на себе ці зобов'язання на наступні роки", - пояснив він.

"Зараз ми почнемо роботу над деталями такого фінансового зобов'язання, і я не можу вдаватися в усі деталі, перш ніж представити їх усім союзникам і поки ми не опрацюємо ці деталі. Але я твердо переконаний, що нам потрібні фінансові зобов'язання як для задоволення нагальних потреб, так і для задоволення потреб у створенні майбутніх сил. Ідеться про те, щоб українці могли захищатися сьогодні та стримувати майбутні атаки в майбутньому. Отже, це поєднання короткострокового та довгострокового", - вказав Генсек НАТО.

При цьому він зазначив, що "багато чого з того, що ми робимо зараз, є негайною відповіддю на нагальні потреби, наприклад, надання F-16 у межах негайної відповіді, нагальних потреб України, щоб самооборонятися сьогодні". "Але, звичайно, багато з цих засобів також стануть частиною майбутніх сил зі стримування будь-яких атак у майбутньому. Тому я думаю, що ця різниця між майбутніми силами та потребами сьогоднішнього дня трохи штучна", - зауважив він.

Щодо розподілу тягаря, Генсек НАТО вказав, що щодо цього процесу зможе бути "більш точним пізніше". "І я сподіваюся, що на саміті зможу розповісти вам усі подробиці", - зазначив він.

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