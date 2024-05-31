Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что союзники в рамках предложения взять на себя многолетние финансовые обязательства для Украины могли бы обеспечивать каждый год по крайней мере тот уровень поддержки, который был с начала вторжения рф, что составляет около 40 млрд евро в год, но детали еще прорабатываются. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу по итогам встречи в Праге, пишет УНН.

С момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году союзники ежегодно оказывали Украине военную поддержку на сумму примерно 40 миллиардов евро. Мы должны поддерживать хотя бы этот уровень поддержки каждый год столько, сколько потребуется - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, речь идет о деньгах на будущее. "И это по определению свежее. На данный момент мы уже тратили примерно 40 миллиардов в год, но, что я прошу союзников, так это взять на себя эти обязательства на последующие годы", - пояснил он.

"Сейчас мы начнем работу над деталями такого финансового обязательства, и я не могу вдаваться во все детали, прежде чем представить их всем союзникам и пока мы не проработаем эти детали. Но я твердо убежден, что нам нужны финансовые обязательства как для удовлетворения насущных потребностей, так и для удовлетворения потребностей в создании будущих сил. Речь идет о том, чтобы украинцы могли защищаться сегодня и сдерживать будущие атаки в будущем. Следовательно, это сочетание краткосрочного и долгосрочного", - указал Генсек НАТО.

При этом он отметил, что "многое из того, что мы делаем сейчас, является немедленным ответом на насущные потребности, например, предоставление F-16 в рамках немедленного ответа, насущных потребностей Украины, чтобы самообороняться сегодня". "Но, конечно, многие из этих средств также станут частью будущих сил по сдерживанию любых атак в будущем. Поэтому я думаю, что эта разница между будущими силами и потребностями сегодняшнего дня немного искусственная", - отметил он.

Что касается распределения бремени, Генсек НАТО указал, что по этому процессу сможет быть "более точным позже". "И я надеюсь, что на саммите смогу рассказать вам все подробности", - отметил он.

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