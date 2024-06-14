Киев • УНН
НАТО планирует усилить свою роль в координации военной помощи Украине путем усиления участия руководства, избежания задержек в поставках и юридического обязательства стран оказывать помощь вовремя.
Инициатива Североатлантического альянса по усилению своей роли в координации поставок оружия для Украины предусматривает больше управленческого привлечения Альянса и поможет избегать задержек с поставками. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на АрмияInform.
Мы общались с Йенсом Столтенбергом по этому вопросу. НАТО хочет привлечься, чтобы усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами
Он отметил, что многие страны, которые входят в формат "Рамштайн", являются странами НАТО, и сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставкам международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения помощи, которая предоставляется.
Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают обязательства, которые не вовремя приходят, и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, эта военная помощь, техническая, финансовая дошла
В случае, если есть задержки с предоставлением помощи Украине, НАТО будет уже использовать свои возможности.
То есть они хотят присоединиться юридически к тому, чтобы сопровождать. Такой формат расширяет наши отношения, чтобы мы вовремя получали эту помощь
Отметим, что новый план НАТО должен быть утвержден 14 июня во время второго дня министерской встречи в Брюсселе.
Дополнение
Ранее сообщалось, что НАТО и Украина углубляют инновационное сотрудничество и вместе работают над новым инновационным соглашением в Совете НАТО-Украина.
Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно31 мая 2024, 14:17 • 26771 просмотр