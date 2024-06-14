Инициатива Североатлантического альянса по усилению своей роли в координации поставок оружия для Украины предусматривает больше управленческого привлечения Альянса и поможет избегать задержек с поставками. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на АрмияInform.

Мы общались с Йенсом Столтенбергом по этому вопросу. НАТО хочет привлечься, чтобы усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами - сказал Рустем Умеров.

Он отметил, что многие страны, которые входят в формат "Рамштайн", являются странами НАТО, и сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставкам международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения помощи, которая предоставляется.

Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают обязательства, которые не вовремя приходят, и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, эта военная помощь, техническая, финансовая дошла - объяснил министр обороны.

В случае, если есть задержки с предоставлением помощи Украине, НАТО будет уже использовать свои возможности.

То есть они хотят присоединиться юридически к тому, чтобы сопровождать. Такой формат расширяет наши отношения, чтобы мы вовремя получали эту помощь - добавил Рустем Умеров.

Отметим, что новый план НАТО должен быть утвержден 14 июня во время второго дня министерской встречи в Брюсселе.

Дополнение

Ранее сообщалось, что НАТО и Украина углубляют инновационное сотрудничество и вместе работают над новым инновационным соглашением в Совете НАТО-Украина.

Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно