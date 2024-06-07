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Україна та НАТО працюють над новою інноваційною угодою

Україна та НАТО працюють над новою інноваційною угодою

Київ • УНН

 • 20122 перегляди

НАТО та Україна поглиблюють свою інноваційну співпрацю, працюючи над новою інноваційною угодою в Раді Україна-НАТО після успішного Форуму оборонних новаторів Україна-НАТО.

НАТО та Україна поглиблюють інноваційну співпрацю і разом працюють над новою інноваційною угодою у Раді НАТО-Україна, повідомили у пресслужбі Альянсу за підсумками Форуму оборонних новаторів НАТО-Україна, пише УНН.

Деталі

"4-6 червня НАТО та Україна зробили подальші кроки щодо зміцнення співпраці для вирішення найгостріших технологічних викликів у сфері оборони та безпеки", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, понад 400 новаторів, підприємців, інвесторів, науковців, дослідників та кінцевих користувачів з 17 країн, у тому числі понад 100 стартапів, взяли участь у триденному форумі оборонних новаторів НАТО-Україна у Краківському університеті AGH, Польща. Захід був організований у партнерстві з урядовою платформою оборонних інновацій BRAVE1, Підрозділом оборонних інновацій США (DIU) та Міністерством національної оборони Польщі.

"Обговорення, зокрема, було зосереджено на викликах, з якими стикається Україна у зв’язку зі швидкою розробкою, виробництвом та використанням безпілотних авіаційних систем (БПЛА) та систем протидії БПЛА", - сказано у повідомленні.

Форум, як зазначається, також включав хакатон з польотним тестуванням програмного забезпечення для дронів, пітч-сесіями для інвесторів та інтерактивними панельними сесіями.

Вказано, що вперше українські інноватори також змогли отримати доступ до деяких робіт акселератора, розроблених для Прискорювача оборонних інновацій для Північної Атлантики (DIANA), і отримати зворотній зв’язок у реальному часі від Інноваційного фонду НАТО.

"Мета полягає в тому, щоб зблизити інноваційні екосистеми НАТО і України, щоб йти в ногу з технологіями подвійного призначення, що швидко розвиваються", - повідомили в Альянсі.

Енергія для розширення співпраці між інноваційними екосистемами України та країн НАТО була заразною, і саме тому союзники та Україна разом працюють над новою інноваційною угодою у Раді НАТО-Україна

- сказав помічник Генсека НАТО з інновацій Девід ван Віл.

Наталія Кушнерська, головний операційний директор BRAVE1 високо оцінила переваги такої двосторонньої інновації. "Ми вважаємо, що Україна є центральним хабом інновацій в оборонних технологіях. Український досвід у технологіях і військових діях у поєднанні з досвідом Альянсу має потенціал стати технологічною основою для більш безпечної та надійної Європи", - сказала вона.

НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною06.06.24, 23:45 • 24033 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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