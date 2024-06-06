НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною

НАТО і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Про це повідомив помічник генерального секретаря Альянсу з питань інновацій, гібридів і кіберсфери Девід ван Веел, пише Bloomberg, передає УНН.

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За його словами, угода встановить нові межі для обміну інформацією, зокрема щодо ланцюжків постачання безпілотників. Її планують фіналізувати до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Одна з цілей угоди – допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни. Для НАТО йдеться про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій, яке зафіксували в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не статичні. Це більше схоже на шахи