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НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною

Київ • УНН

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НАТО і Україна планують підписати угоду про розширення співробітництва в галузі оборонних технологій, обмін розвідданими про можливості російської радіоелектронної боротьби та сприяння перетворенню України на великого постачальника технологій після війни.

НАТО і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Про це повідомив помічник генерального секретаря Альянсу з питань інновацій, гібридів і кіберсфери Девід ван Веел, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За його словами, угода встановить нові межі для обміну інформацією, зокрема щодо ланцюжків постачання безпілотників. Її планують фіналізувати до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Одна з цілей угоди – допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни. Для НАТО йдеться про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій, яке зафіксували в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не статичні. Це більше схоже на шахи

заявив помічник генсека НАТО.

Більшість українців підтримують вступ України до НАТО та ЄС - опитування IRI05.06.24, 13:28 • 25189 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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