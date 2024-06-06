НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил помощник генерального секретаря Альянса по вопросам инноваций, гибридов и киберсфери Дэвид ван Вэл, пишет Bloomberg, передает УНН.

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По его словам, соглашение установит новые границы для обмена информацией, в частности относительно цепочек поставок беспилотников. Ее планируют финализировать к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.

Одна из целей соглашения – помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания войны. Для НАТО речь идет о подражании некоторым примерам быстрого внедрения и развертывания военных технологий, которое зафиксировали в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, русские не дураки. Это означает, что инновации на поле боя не статичны. Это больше похоже на шахматы заявил помощник генсека НАТО.

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