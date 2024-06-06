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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 20:45  •  2775 просмотра

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НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в области оборонных технологий, обмене разведданными о возможностях российской радиоэлектронной борьбы и содействии превращению Украины в крупного поставщика технологий после войны.

НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил помощник генерального секретаря Альянса по вопросам инноваций, гибридов и киберсфери Дэвид ван Вэл, пишет Bloomberg, передает УНН.

детали

По его словам, соглашение установит новые границы для обмена информацией, в частности относительно цепочек поставок беспилотников. Ее планируют финализировать к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.

Одна из целей соглашения – помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания войны. Для НАТО речь идет о подражании некоторым примерам быстрого внедрения и развертывания военных технологий, которое зафиксировали в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, русские не дураки. Это означает, что инновации на поле боя не статичны. Это больше похоже на шахматы

заявил помощник генсека НАТО.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI5 июня 2024, 10:28 • 19998 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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