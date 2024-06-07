Украина и НАТО работают над новым инновационным соглашением

НАТО и Украина углубляют инновационное сотрудничество и вместе работают над новым инновационным соглашением в Совете НАТО-Украина, сообщили в пресс-службе Альянса по итогам Форума оборонных новаторов НАТО-Украина, пишет УНН.

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"4-6 июня НАТО и Украина предприняли дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества для решения острейших технологических вызовов в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Как указано, более 400 новаторов, предпринимателей, инвесторов, ученых, исследователей и конечных пользователей из 17 стран, в том числе более 100 стартапов, приняли участие в трехдневном форуме оборонных новаторов НАТО-Украина в Краковском университете AGH, Польша. Мероприятие было организовано в партнерстве с правительственной платформой оборонных инноваций BRAVE1, подразделением оборонных инноваций США (DIU) и Министерством национальной обороны Польши.

"Обсуждение, в частности, было сосредоточено на вызовах, с которыми сталкивается Украина в связи с быстрой разработкой, производством и использованием беспилотных авиационных систем (БПЛА) и систем противодействия БПЛА", - сказано в сообщении.

Форум, как отмечается, также включал хакатон с полетным тестированием программного обеспечения для дронов, питч-сессиями для инвесторов и интерактивными панельными сессиями.

Указано, что впервые украинские инноваторы также смогли получить доступ к некоторым работам акселератора, разработанным для ускорителя оборонных инноваций для Северной Атлантики (DIANA), и получить обратную связь в реальном времени от инновационного фонда НАТО.

"Цель состоит в том, чтобы сблизить инновационные экосистемы НАТО и Украины, чтобы идти в ногу с быстро развивающимися технологиями двойного назначения", - сообщили в Альянсе.

Энергия для расширения сотрудничества между инновационными экосистемами Украины и стран НАТО была заразной, и именно поэтому союзники и Украина вместе работают над новым инновационным соглашением в Совете НАТО-Украина - сказал помощник Генсека НАТО по инновациям Дэвид ван Вил.

Наталья Кушнирская, главный операционный директор BRAVE1 высоко оценила преимущества такой двусторонней инновации. "Мы считаем, что Украина является центральным хабом инноваций в оборонных технологиях. Украинский опыт в технологиях и военных действиях в сочетании с опытом Альянса имеет потенциал стать технологической основой для более безопасной и надежной Европы", - сказала она.

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