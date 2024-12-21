Ночная атака дронов в Харькове: пострадали восемь человек, среди них несовершеннолетняя девочка
Киев • УНН
В Харькове в результате атаки вражескими дронами пострадали 8 человек, среди них ребенок. Удары были нанесены по жилой девятиэтажке и частному дому.
В Харькове из-за ударов вражескими беспилотниками пострадали восемь человек, среди них ребенок. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Полиция и спасатели работают на месте событий.
Первый удар произошел в 21:40, когда дрон попал в девятиэтажку в Салтовском районе. Пожар охватил квартиры на нижних этажах, что привело к ранению 6 жителей, включая ребенка.
Второй удар был нанесен через два часа по частному дому в Киевском районе. Пожар быстро ликвидировали, однако 2 человека пострадали от острой реакции на стресс. По предварительным данным, для атаки был использован ударный дрон типа «Герань-2».
В Харькове произошел второй удар: пожар в доме, двое пострадавших20 дек. 2024, 23:28 • 8288 просмотров