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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове произошел второй удар: пожар в доме, двое пострадавших

В Харькове произошел второй удар: пожар в доме, двое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 3435 просмотра

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В Харькове произошел повторный удар вражеского БпЛА, в результате которого загорелся частный дом. Спасателям удалось спасти жильцов, два человека пострадали.

В Харькове произошел второй удар по городу в результате атаки вражеского БпЛА. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Во время обстрела пострадали два человека.  

Попадание повлекло пожар в частном доме, где на момент атаки находились люди. Спасательные службы отреагировали, и на данный момент удалось спасти всех жильцов из горящего дома. 

Местные службы продолжают работать на месте происшествия, оказывая медицинскую помощь и ликвидируя последствия атаки.

Новый удар по Харькову: в Киевском районе вспыхнул пожар: в Киевском районе вспыхнул пожар20 дек. 2024, 21:53 • 8387 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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