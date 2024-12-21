В Харькове произошел второй удар: пожар в доме, двое пострадавших
Киев • УНН
В Харькове произошел повторный удар вражеского БпЛА, в результате которого загорелся частный дом. Спасателям удалось спасти жильцов, два человека пострадали.
В Харькове произошел второй удар по городу в результате атаки вражеского БпЛА. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Во время обстрела пострадали два человека.
Попадание повлекло пожар в частном доме, где на момент атаки находились люди. Спасательные службы отреагировали, и на данный момент удалось спасти всех жильцов из горящего дома.
Местные службы продолжают работать на месте происшествия, оказывая медицинскую помощь и ликвидируя последствия атаки.
Новый удар по Харькову: в Киевском районе вспыхнул пожар: в Киевском районе вспыхнул пожар20 дек. 2024, 21:53 • 8387 просмотров