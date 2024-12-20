Новый удар по Харькову: в Киевском районе вспыхнул пожар: в Киевском районе вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова зафиксирован очередной вражеский удар, в результате которого возник пожар. Ранее от обстрела пострадали четыре человека, включая 12-летнюю девочку.
В Харькове зафиксирован еще один вражеский удар по Киевскому району. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Еще один прилет в Киевском районе. На месте попадания пожар.
Напомним
Оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых 12-летняя девочка с осколочным ранением. На месте происшествия спасатели ликвидируют пожар площадью 30 кв. метров.
В результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девочка и еще три человека20 дек. 2024, 20:40 • 9235 просмотров