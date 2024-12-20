В результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девочка и еще три человека
Киев • УНН
В Харькове после вражеского удара пострадали четыре человека, среди которых 12-летняя девочка с осколочным ранением. На месте происшествия спасатели ликвидируют пожар площадью 30 кв. метров.
В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших возросло до четырех человек. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Среди них - 12-летняя девочка, которая получила легкое осколочное ранение.
Трое других пострадавших находятся в состоянии острой реакции на стресс. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
На месте происшествия спасатели ликвидируют пожар, который охватил первый и второй этажи здания. Общая площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.
Сейчас продолжается обследование дома для оценки нанесенных повреждений. В то же время органы местной власти проводят опрос жителей для организации их возможного расселения.
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