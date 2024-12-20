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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девочка и еще три человека

В результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девочка и еще три человека

Киев  •  УНН

 • 5698 просмотра

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В Харькове после вражеского удара пострадали четыре человека, среди которых 12-летняя девочка с осколочным ранением. На месте происшествия спасатели ликвидируют пожар площадью 30 кв. метров.

В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших возросло до четырех человек. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Среди них - 12-летняя девочка, которая получила легкое осколочное ранение. 

Трое других пострадавших находятся в состоянии острой реакции на стресс. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 

На месте происшествия спасатели ликвидируют пожар, который охватил первый и второй этажи здания. Общая площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров. 

Сейчас продолжается обследование дома для оценки нанесенных повреждений. В то же время органы местной власти проводят опрос жителей для организации их возможного расселения. 

"Шахед" поразил жилой дом в Харькове: что известно о последствиях атаки20 дек. 2024, 20:04 • 7549 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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