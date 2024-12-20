"Шахед" поразил жилой дом в Харькове: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал жилой дом в Салтовском районе Харькова, попав между первым и вторым этажами. В результате удара возник пожар, но пострадавших нет.
Российская армия ударила "шахедом" по жилому дому в Харькове, вспыхнул пожар. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"Удар "Шахедом" по жилому дому в Салтовском районе города. По состоянию на сейчас - без пострадавших", - сообщил Терехов.
По словам мэра, удар пришелся между первым и вторым этажами многоэтажки. На месте пожар.
Добавим
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на данный момент есть два обращения по поводу острой стрессовой реакции. Медики оказали помощь на месте.
Вражеские дроны атаковали Запорожье, вспыхнул пожар20 дек. 2024, 19:22 • 6607 просмотров