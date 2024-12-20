Вражеские дроны атаковали Запорожье, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Запорожье возник пожар в результате атаки вражеских дронов, на место прибыла скорая помощь. Воздушные силы сообщают о нескольких группах беспилотников в небе Украины.
На Запорожье произошел пожар в результате атаки дронов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
«В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар. На место выехала бригада скорой помощи», - сообщил Федоров.
Ранее Федоров сообщал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
В Воздушных силах предупредили о нескольких группах вражеских дронов, которые сейчас зафиксированы в небе Украины.