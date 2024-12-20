Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+
Киев • УНН
Apple TV+ начинает работу над драматическим сериалом «Бананы» с Оскаром Айзеком и Аной де Армас в главных ролях. Актеры также выступят исполнительными продюсерами проекта, сюжет которого держится в тайне.
Apple TV+ создаст драматический сериал «Бананы» с Оскаром Айзеком и Аной де Армас
Apple создаст сериал «Бананы», в главных ролях которого будут Оскар Айзек и Ана де Армас, пишет УНН со ссылкой на Deadline.
Детали
В конкурентной ситуации Apple TV+ получили возможность разработать проект драматического сериала высокого уровня, под условным названием «Бананы».
Главные роли в сериале получили Оскар Айзек и Ана де Армас, также они будут исполнительными продюсерами. Сюжет потенциального сериала держится в тайне из-за источников, которые указывают, что рабочее название относится к так называемым банановым республикам (термин, используемый для описания политически и экономически нестабильных стран в таких регионах, как Центральная Америка). Оскар Айзек будет исполнительным продюсером сериала через MadGene Media вместе с Джиной Константинакос.
На телевидении Оскар Айзек недавно был хедлайнером ограниченной серии Marvel для Disney+ Moon Knight. Он получил номинацию на премию «Эмми» за роль в сериале HBO «Сцены со свадьбы».
Сериал «Бананы» будет дебютом Аны де Армас в англоязычном сериале. Что касается кино, то в следующий раз ее можно будет увидеть в главной роли в фильме Джона Уика от Lionsgate под названием «Балерина», который выйдет в кинотеатры 6 июня 2025 года.
Напомним
Рождественский фильм Дуэйна Джонсона и Криса Эванса «Кодовое имя „Красный“ (Red One) привлек рекордные 50 миллионов зрителей по всему миру в первые выходные на Prime Video (за четыре дня), став самым популярным фильмом-дебютом Amazon MGM Studios на потоковой платформе.