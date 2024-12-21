За сутки террористические силы потеряли 1860 военных - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1860 российских оккупантов. Также уничтожено 10 танков, 18 БМП, 32 артиллерийские системы и 85 БПЛА противника.
Оккупанты потеряли 1860 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 21.12.24:
- Личный состав: 772 280 (+1860).
- Танки: 9594 (+10).
- Бронированные боевые машины: 19841 (+18).
- Артиллерийские системы: 21252 (+32).
- РСЗВ: 1256.
- Средства ППО: 1027.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20685 (+85).
- Крылатые ракеты: 2947 (+4).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 31891 (+98).
- Специальная техника: 3662.
191 боестолкновение на фронте: где горячее всего и что происходит на передовой - Генштаб21 дек. 2024, 02:43 • 7504 просмотра