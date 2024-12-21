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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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191 боестолкновение на фронте: где горячее всего и что происходит на передовой - Генштаб

191 боестолкновение на фронте: где горячее всего и что происходит на передовой - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2567 просмотра

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На фронте зафиксировано 191 боевое столкновение, самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении - 41 вражеский штурм. Оккупанты активно атакуют на Временском и Кураховском направлениях.

На передовой продолжалось 191 боестолкновение. Интенсивная атака захватчиков продолжается на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении произошло одно столкновение с противником в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты 11 раз били вблизи Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении 14 раз агрессор атаковал в направлениях Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении ВСУ отбили 6 штурмов возле Часового Яра.

На Торецком направлении противник 11 раз бил в районах Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении захватчики осуществили 41 штурмовое и наступательное действие в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.

На Кураховском направлении произошло 20 боестолкновений. Террористы сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь.

На Времовском направлении произошло 25 боестолкновений в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.

На Ореховском направлении Защитники отбили силы врага в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ВСУ 4 раза отбивали атаки оккупантов, которые применяли штурмовую авиацию по району населенного пункта Ивановка.

На Курском направлении 50 боестолкновений состоялось, кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 377 артиллерийских обстрелов.

На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб20 дек. 2024, 02:53 • 14386 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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