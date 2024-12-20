"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон
Киев • УНН
HBO продлил сериал-приквел «Дюна: Пророчество» на второй сезон за несколько дней до финала первого. Сериал рассказывает о происхождении Бене Гессерит за 10 000 лет до событий оригинальной «Дюны».
Сериал "Дюна: Пророчество" продлен на второй сезон, о стало известно всего за несколько дней до финала первого сезона на HBO и Max, пишет УНН со ссылкой на NME.
Детали
Приквел-сериал, действие которого происходит за 10 000 лет до фильмов Дени Вильнёва "Дюна", исследует происхождение Бене Гессерит, тайного ковена могущественных и хитрых ведьм, которые за кулисами дергают за ниточки политики на Арракисе.
Он вдохновлен романом "Сестринство Дюны", первым из трилогии приквелов "Великие школы Дюны", написанной Брайаном Гербертом, сыном автора "Дюны" Фрэнка. Младший Герберт написал книгу вместе с Кевином Дж. Андерсоном и выпустил ее в 2012 году. Следующими романами были "Ментаты Дюны" (2014) и "Навигаторы Дюны" (2016).
«Дюна: Пророчество» выйдет на HBO в ноябре19 июл. 2024, 13:19 • 11400 просмотров