США потратят 562 млн долларов на списание старейшего атомного авианосца Nimitz

Начальный этап вывода из эксплуатации и инактивации американского атомного авианосца USS Nimitz обойдется в 562 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание 19FortyFive и материалы ВМС США.

Известно, что корабль уже прибыл на военно-морскую базу Норфолк, которая станет его последним портом приписки, а официальное списание с флота запланировано на март 2027 года.

Детали

Согласно плану ВМС США на 2027 финансовый год, выделенные средства покроют лишь стартовую фазу работ. Она предусматривает отключение основных систем судна, демонтаж оборудования, слив технических жидкостей, демилитаризацию секретных отсеков, а также подготовку двух ядерных реакторов к выгрузке топлива.

Полный процесс демонтажа судна продлится много лет.

Что нужно знать о старейшем атомном авианосце США

Авианосец Nimitz имеет длину более 330 метров и водоизмещение около 100 тысяч тонн. В отличие от обычных военных кораблей, которые после демонтажа вооружения и извлечения топлива отправляют на коммерческую переработку, утилизация атомного авианосца требует привлечения специалистов по ядерной безопасности, соблюдения радиологического контроля и применения специальных методов захоронения реакторов.

Извлечение отработанного ядерного топлива будет осуществляться под контролем Программы морских реакторов США. Его загрузят в специальные контейнеры M-290 и транспортируют на объект в штате Айдахо. После этого реакторные отсеки герметизируют и подготовят к транспортировке в специальное хранилище.

В ВМС США отмечают, что авианосец инактивируют после 52 лет службы. Несмотря на запланированное на 2027 год списание, в бюджете военного ведомства вплоть до 2030 года предусмотрено 600 военных должностей для обеспечения работ по окончательной утилизации судна.

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