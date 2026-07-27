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Зеленский провел первую встречу с премьером Британии Бернемом на авианосце HMS Queen Elizabeth

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на авианосце HMS Queen Elizabeth. Стороны обсудили защиту Украины и развитие совместного оборонного производства.

Зеленский провел первую встречу с премьером Британии Бернемом на авианосце HMS Queen Elizabeth

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на авианосце Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth. Обсудили защиту Украины и развитие совместного оборонного производства, передает УНН.

Британская военно-морская база Портсмут. Сегодня на авианосце Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth провели первую встречу с Премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Очень ценим, что визит именно нашей команды в Британию является первым с момента, когда Энди Бернем вступил в должность. Это важный сигнал поддержки, и Премьер-министр заверил, что она остается неизменной 

- сообщил Зеленский.

Лидеры во время встречи обсудили защиту Украины.

Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей защищать жизнь. Также говорили о развитии совместного оборонного производства. Благодарен Британии за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Точно будет полезно на поле боя. Вместе можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий. Пригласил Энди в Украину. Спасибо, Британия! 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский прибыл в Британию на встречу с премьером Бернемом27.07.26, 14:43 • 2414 просмотров

Антонина Туманова

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