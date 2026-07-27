Зеленский прибыл в Британию на встречу с премьером Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Великобританию, где должен провести первую встречу с новым премьер-министром страны Энди Бернемом, пишет УНН.

Прибыл в Великобританию. В плане – встречи с Премьер-министром Энди Бернемом, также с нашими воинами, которые сейчас находятся в Британии и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "за годы полномасштабной войны мы построили самые крепкие отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией".

"Ключевой приоритет – ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства, наше сотрудничество, которое усиливает обе страны. Ценим, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Британии", - указал он.

"Будем работать и дальше, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и усиливать безопасность наших государств", - отметил Президент.

На опубликованном им видео видно, как его среди других встретил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Зеленский ожидает продуктивной встречи с новым премьером Британии Бернемом - что в фокусе