Зеленский прибыл в Британию на встречу с премьером Бернемом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом. Ключевыми темами переговоров станут ПВО, безопасность на море и оборонные производства.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Великобританию, где должен провести первую встречу с новым премьер-министром страны Энди Бернемом, пишет УНН.
Прибыл в Великобританию. В плане – встречи с Премьер-министром Энди Бернемом, также с нашими воинами, которые сейчас находятся в Британии и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze
Президент указал, что "за годы полномасштабной войны мы построили самые крепкие отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией".
"Ключевой приоритет – ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства, наше сотрудничество, которое усиливает обе страны. Ценим, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Британии", - указал он.
"Будем работать и дальше, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и усиливать безопасность наших государств", - отметил Президент.
На опубликованном им видео видно, как его среди других встретил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
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