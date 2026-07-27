Зеленский ожидает продуктивной встречи с новым премьером Британии Бернемом - что в фокусе
Киев • УНН
Президент Украины анонсировал обсуждение Drone Deal и сотрудничества в сфере вооружений. Зеленский подчеркнул важность финансирования, технологий и обучения.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает "продуктивной встречи" с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, обозначив темы для встречи, анонсированной Лондоном на понедельник, пишет УНН.
У меня был очень хороший телефонный разговор с новым Премьер-министром Великобритании. Надеюсь, у нас будет продуктивная двусторонняя встреча, в ходе которой мы обсудим самые разнообразные вопросы
Он отметил, что Киев и Лондон "многое сделали вместе с Киром, и нам нужно продолжать, открыть новую страницу в наших отношениях".
"Например, Drone Deal. Я хочу построить большой завод в Великобритании на основе новых технологий и поделиться ими с нашими партнерами. Мы готовы делиться всем нашим опытом с Великобританией. Надеюсь, Великобритания сделает то же самое. Нам нужно сделать эту Drone Deal очень сильной", - указал Президент.
"Во время встречи я буду говорить не только о наших потребностях, но и о том, как мы видим наши двусторонние отношения в будущем. Что мы можем сделать вместе, чтобы укрепить как Украину, так и Великобританию, - продолжил Зеленский.
Он отметил: "Есть три вещи, которые очень важны для создания чего-то нового".
"Нужно финансирование. Нужны технологии, которые есть у Украины и Великобритании. Украина имеет хорошие ракеты, но мы видим, что британские Storm Shadow сильны, и мы хотим производить их или что-то подобное. Великобритания хочет иметь такие дроны, как у нас, в частности морские. Мы открыты к этому. Далее – обучение. Великобритания помогла нам в этом, и мы готовы – со всем нашим опытом – поделиться с Великобританией тем, что может ей понадобиться. Затем, например, у Великобритании нет антибаллистической ПВО. Нам нужно построить нашу европейскую антибаллистическую систему. Мы можем работать вместе".
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