Літні продажі житла у США досягли найнижчих темпів за останні 10 років

Літні продажі на ринку житлової нерухомості у США досягли найнижчих темпів зростання за останні 10 років, повідомляє Inman, пише УНН.

Деталі

"Літні продажі будинків (у США) досягли найнижчих темпів за останні 10 років, на тлі того, як покупці продовжують боротися з високими витратами та економічною невизначеністю", - ідеться у повідомленні.

Станом на липень 2025 року середньостатистичний будинок, на який було укладено договір у США, провів на ринку 43 дні, що більше, ніж 35 днів на рік раніше, і це найтриваліший період перебування будинку на ринку з липня 2015 року, повідомила компанія Redfin у понеділок.

Обсяг очікуваних продажів на ринку у США знизився на 1,1% з червня до липня 2025 року, досягнувши найнижчого рівня з урахуванням сезонних коливань з листопада 2023 року. У той же час, продажі на вторинному ринку житла досягли найнижчого рівня майже за рік, сягнувши 4,15 млн у річному обчисленні з урахуванням сезонних коливань.

Зростаюча кількість будинків, виставлених на продаж до початку продажів, також знижує тиск на покупців, пов'язаний із необхідністю здійснення угод, що сприяє зростанню рівня запасів, повідомляє Redfin. Кількість активних пропозицій у липні була близькою до п'ятирічного максимуму, хоч і знизилася на 1,1% порівняно з червнем, на тлі того, як продавці відреагували на зниження попиту з боку покупців.

"Пропозиція починає падати, оскільки потенційні продавці вважають за краще не виставляти житло, бачачи, що будинок їхнього сусіда залишається на ринку або продається за ціною, нижчою від тої, на яку запит, - заявив старший економіст Redfin Асад Хан. - Деякі продавці також знімають свої будинки з ринку, воліючи натомість здавати їх в оренду або взагалі відкладати переїзд, особливо якщо вони придбали нерухомість у розпал пандемії та побоюються збитків".

Вихід деяких продавців із ринку також призводить до прискорення зростання цін на житло: медіанна ціна продажу будинку в липні у США зросла на 1,4% у річному вирахуванні до 443 867 доларів США - це новий рекорд медіанної ціни продажу за липень. У той же час зростання цін на житло на початку 2025 року сповільнювалося.

Деякі покупці житла також відмовляються від угод, зазначає Redfin, оскільки розуміють, що у них будуть інші варіанти, якщо їм не сподобається перебіг угоди.

У липні у США було розірвано близько 58 000 договорів купівлі-продажу житла, що становить близько 15,3% від загальної кількості будинків, щодо яких було укладено угоди цього місяця, і є найвищим показником з 2017 року.

Типовий будинок, проданий у липні у США, також продавався приблизно на 1% дешевше за запитувану ціну, що є найбільшою знижкою в липні з 2020 року. При цьому 28,9% будинків були продані дорожче за запитувану ціну, що є найнижчим показником з 2019 року.

