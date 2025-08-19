$41.260.08
Ексклюзив
09:27 • 2022 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 29998 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 33280 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 50773 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 70778 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 52163 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 38850 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 42264 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 111009 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51671 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Публікації
Літні продажі житла у США досягли найнижчих темпів за останні 10 років

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Літні продажі житлової нерухомості у США показали найнижчі темпи зростання за 10 років. Середній будинок перебував на ринку 43 дні, а кількість розірваних угод досягла найвищого рівня з 2017 року.

Літні продажі на ринку житлової нерухомості у США досягли найнижчих темпів зростання за останні 10 років, повідомляє Inman, пише УНН.

Деталі

"Літні продажі будинків (у США) досягли найнижчих темпів за останні 10 років, на тлі того, як покупці продовжують боротися з високими витратами та економічною невизначеністю", - ідеться у повідомленні.

Станом на липень 2025 року середньостатистичний будинок, на який було укладено договір у США, провів на ринку 43 дні, що більше, ніж 35 днів на рік раніше, і це найтриваліший період перебування будинку на ринку з липня 2015 року, повідомила компанія Redfin у понеділок.

Обсяг очікуваних продажів на ринку у США знизився на 1,1% з червня до липня 2025 року, досягнувши найнижчого рівня з урахуванням сезонних коливань з листопада 2023 року. У той же час, продажі на вторинному ринку житла досягли найнижчого рівня майже за рік, сягнувши 4,15 млн у річному обчисленні з урахуванням сезонних коливань.

Зростаюча кількість будинків, виставлених на продаж до початку продажів, також знижує тиск на покупців, пов'язаний із необхідністю здійснення угод, що сприяє зростанню рівня запасів, повідомляє Redfin. Кількість активних пропозицій у липні була близькою до п'ятирічного максимуму, хоч і знизилася на 1,1% порівняно з червнем, на тлі того, як продавці відреагували на зниження попиту з боку покупців.

"Пропозиція починає падати, оскільки потенційні продавці вважають за краще не виставляти житло, бачачи, що будинок їхнього сусіда залишається на ринку або продається за ціною, нижчою від тої, на яку запит, - заявив старший економіст Redfin Асад Хан. - Деякі продавці також знімають свої будинки з ринку, воліючи натомість здавати їх в оренду або взагалі відкладати переїзд, особливо якщо вони придбали нерухомість у розпал пандемії та побоюються збитків".

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні26.07.25, 14:19 • 4924 перегляди

Вихід деяких продавців із ринку також призводить до прискорення зростання цін на житло: медіанна ціна продажу будинку в липні у США зросла на 1,4% у річному вирахуванні до 443 867 доларів США - це новий рекорд медіанної ціни продажу за липень. У той же час зростання цін на житло на початку 2025 року сповільнювалося.

Деякі покупці житла також відмовляються від угод, зазначає Redfin, оскільки розуміють, що у них будуть інші варіанти, якщо їм не сподобається перебіг угоди.

У липні у США було розірвано близько 58 000 договорів купівлі-продажу житла, що становить близько 15,3% від загальної кількості будинків, щодо яких було укладено угоди цього місяця, і є найвищим показником з 2017 року.

Типовий будинок, проданий у липні у США, також продавався приблизно на 1% дешевше за запитувану ціну, що є найбільшою знижкою в липні з 2020 року. При цьому 28,9% будинків були продані дорожче за запитувану ціну, що є найнижчим показником з 2019 року.

Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації13.08.25, 10:19 • 4709 переглядiв

Юлія Шрамко

